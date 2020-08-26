«Захотелось выключить телефон»: парень Бузовой устал от суеты

Блогер Дава и Ольга встречаются больше года.

Возлюбленный Ольги Бузовой, кажется, устал от работы. 27-летнему блогеру и рэперу Давиду Манукяну (он же Dava)наскучили городские будни. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Захотелось сейчас выбраться в лес, отключить телефон, посидеть с друзьями, любмой девушкой у костра, пожарить картошечку», — вздыхая проговорил Dava.

Возможно, Давид Манукян просто скучает по своей любимой Ольге. Напомним, певица и дизайнер готовится к шоу «Ледниковый период». На тренировки Бузова ездит каждый день. В соцсетях звезда рассказывает, как нелегко ей приходится осваиваться в роли фигуристки. В этом ей помогает олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Напомним, Dava и Ольга заявили о своем романе в 2019 году. Влюбленные познакомились на съемках клипа для певицы. Давид стал главным героем ролика на песню «Лайкер». Теперь звезды живут вместе. В своих stories Бузова делится с подписчиками сюрпризами от любимого.

Добавим, недавно Dava записал совместный сингл с Филиппом Киркоровым. Клип на песню «Ролекс» собрал 7 миллионов просмотров. В песне Киркоров и возлюбленный Бузовой поют о богатой жизни.