По следам Бузовой?: Анастасия Костенко дебютировала в качестве телеведущей

Об этом возлюбленная известного футболиста рассказала в своем Instagram.

Жена Дмитрия Тарасова стала ведущей спортивной телепередачи. Анастасия Костенко теперь ведет эфир «Ак Барс Шоу» о хоккее на казанском ТВ.

Девушка сообщила о своем дебюте в личном микроблоге. Кроме того, модель поблагодарила поклонников за поддержку, уточнив, что для нее новое амплуа стало своего рода испытанием. Ведь она еще ни разу не пробовала вести телепередачи. Зато у бывшей жены Дмитрия Тарасова — Ольги Бузовой — такой опыт за плечами имеется. Знаменитость убеждала фанатов в том, что она уверенно чувствует себя как в прямом эфире, так и за кулисами ТВ-шоу. Ко всему прочему, поющая телеведущая снималась и в сериале.

Но не все поклонники Анастасии отнеслись положительно к тому, что жена Дмитрия Тарасова будет вести передачу о хоккее. Многие недоумевают: какое отношение модель имеет к этому виду спорта?

«При чем тут вы и хоккей?», «Это не ваша история?!», «Неужто по стопам Бузовой пошли?!», «Симпатичная, но владение темой, дикция, умение поддержать диалог на уровне «обнять и плакать», — писали хейтеры.

Но нашлись и те, кто поддержали дебют Костенко.

«Молодец! Собаки ой как лают, но караван идет, так держать», «Красавица, умница!! Научишься, у тебя все получится», — вступились за возлюбленную Дмитрия фанаты.

Поклонники сравнили новоиспеченную ведущую с Анджелиной Джоли, а также подчеркнули, что форма очень идет девушке.