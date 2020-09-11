«Необычные чувства»: Ольга Бузова готова к «холодному» периоду своей жизни

Недавно Первый канал приступил к съемкам шоу «Ледниковый период», телевизионная версия которого будет доступна позже. Пары уже выступили с первым номером. Об этом Ольга Бузова сообщила в своем Instagram. Ее партнером на льду является олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Вот его певица и боялась подвести в первом выступлении. Поэтому об оценках жюри вообще не думала.

«Со мной происходит что-то невероятно новое, это такие необычные для меня чувства, я никогда даже не могла представить, что смогу встать на коньки, не говоря уже о том, чтобы на них поехать. Я многое оставляю сейчас за кадром, но это реально моя новая маленькая жизнь. Сейчас я как ребенок, которого учат ходить …» — написала Бузова.

Накануне Ольга представила свою новую песню «Проблема». По мнению певицы, рядом с женщиной должен быть такой мужчина, который решает и свои, и ее проблемы.