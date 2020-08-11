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Готовьте калькуляторы: Филипп Киркоров призывает обсудить стоимость его нарядов

Новый клип «Ролекс» король российской эстрады снял вместе с Давидом Манукяном.

Готовьте калькуляторы: Филипп Киркоров призывает обсудить стоимость его нарядов
Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: instagram.com/fkirkorov

Совместная работа Филиппа Киркорова и Давида Манукяна – клип на песню «Ролекс» будет представлен общественности уже 11 августа в 23:59. А пока есть время, король российской эстрады решил в ироничной форме его проанонсировать и призвал готовить калькуляторы. они понадобятся для подсчета стоимости его аксессуаров. В своем Инстаграме он опубликовал видеоролик, снимал который Манукян.

«Вы должны просто понимать, что у нас происходит. Какой масштаб крутости на «Ролс-Ройсе»… Цепь, зубы, девочки», — комментировал Дава за кадром.

Кстати, на зубы для съемок этого клипа Киркорову обошлись в пять миллионов рублей. Именно столько стоят специальные украшения из драгоценных металлов, которые называются грилзы. А Манукян тем временем стал обладателем еще одних часов. Rolex от Киркорова усыпаны бриллиантами. Недавно такой же подарок преподнесла рэперу и Ольга Бузова в честь годовщины отношений.

В списке самых высокооплачиваемых звезд российской эстрады Филипп Киркоров занимает пятое место. Forbes оценил его годовой доход в 6,6 миллиона долларов.

 

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