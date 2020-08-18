Принцу Гарри надо будет внимательнее следить за своим доходами

Недавно Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре. Его стоимость составила 14,7 миллиона долларов. Большую часть из них супруги взяли в ипотеку – 9,2 миллиона. Ежемесячный платеж будет составлять 37 500 долларов. При этом, порядка 70 тысяч долларов нужно ежегодно отдавать за налог на недвижимость. А есть еще коммунальные услуги и обслуживание особняка, что тоже выльется в немалую сумму. Ведь в Калифорнии цены на эти траты выше, чем в других регионах примерно на 50 процентов.

Как сообщает Newsweek, принц Гарри будет обязан платить налоги после того, как пробудет в стране 183 дня.

«Калифорния – штат с высоким налогами, и Гарри, вероятно, получит удар. Я не думаю, что они с Меган полностью продумали финансовые последствия своего ухода из королевской семьи. Налоговые органы в США работают куда жестче, чем в Великобритании, поэтому Гарри придется внимательнее следить за своим доходами», — рассказал писатель Дэвид МакКлюр.

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На днях стало известно, что Меган Маркл не прочь вернуться в профессию. За съемки в «Форс-мажоры», который и принес актрисе славу, ей могут предложить порядка 50 миллионов долларов.