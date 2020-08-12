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Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Санта-Барбару

Представитель герцогов Сассекских подтвердил, что они купили там дом.

Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Санта-Барбару
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл и принц Гарри стали владельцами дома в Санта-Барбаре. Это первое собственное жилье герцогов Сассекских в США. После переезда за океан они жили в Беверли-Хилз, где аренда жилплощади обходилась в несколько десятков тысяч долларов.

Как сообщает Enews, супруги надеются, что обретут наконец-то покой. Где именно находится их особняк в Санта-Барбаре, неизвестно. Но при этом сообщается, что по соседству с ними живет Опра Уинфри.  Герцоги Сассекские хотят, чтобы это и дальше оставалось в тайне.

После того, как журналисты рассекретили предыдущее место жительства Меган и Гарри в Беверли-Хилз, им не было покоя. Вездесущие папарацци умудрились даже сделать снимки с дронов, чтобы обнародовать фотографии  маленького Арчи. Тогда герцоги подавали иск на репортеров.

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Британская королевская семьяГерцог и герцогиня СассекскиеМеган и ГарриМеган МарклМеган Маркл переездМеган Маркл последние новости