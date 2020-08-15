Яркая леди: Меган Маркл в шелковой блузке оверсайз впервые за месяц появилась на публике

Герцогиня Сассекская дала интервью в рамках The 19th Represents 2020 и высказала свое мнение о «токсичных» новостях в свой адрес. Поклонники отметили, что жена принца Гарри потрясающе выглядит.

Меган Маркл уже почти полгода вместе с принцем Гарри живет свободной жизнью. Супруги отказались исполнять королевские обязанности, сложили полномочия, чтобы жить так, как хотят. Первое время они обитали в Канаде, где много лет жила экс-актриса, а затем перебрались в США. Недавно в СМИ сообщили, что пара приобрела роскошный особняк в Санта-Барбаре. По всей видимости, именно там они теперь живут со своим сыном Луи.

Герцогиня Сассекская в 2020 году впервые за три года не вошла в список самых влиятельных женщин мира. А августе вышла книга «В поисках свободы», которую написали журналисты Омид Шорби и Каролин Дюран. В основу биографии легло интервью принца Гарри и его жены, в которых они рассказали об уходе из британской королевской семьи и их новой жизни в США.

Долгое время Маркл не появлялась на публике. После карантина она лишь один раз выступила с речью в поддержку прав молодежи на онлайн-саммите Girl Leadership Summit. Но спустя месяц на фоне слухов о скандальной книге девушка вновь предстала на публике.

На этот раз жена принца Гарри поучаствовала в виртуальном саммите The 19th* Represents 2020. Она высказала свое мнение о «токсичных» новостях в свой адрес. При этом многие отметили, что Меган похорошела. Она облачилась в оранжевую блузку оверсайз Hugo Boss из шелка без рукавов и распустила длинные волосы, которые закрутила в серф-локоны. Неброский макияж завершил образ.

Девушка уверена, что журналисты используют громкие заголовки, чтобы привлечь внимание аудитории. Однако она считает, что им не стоит гнаться за трафиком, а больше следует обращать внимания на ценности.