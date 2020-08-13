Винный погреб и спа-салон: какие помещения есть в новом доме Меган Маркл и принца Гарри

Накануне стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри обзавелись первым собственным жильем в США. Выбор был сделан в пользу Санта-Барбары. После переезда за океан супруги арендовали особняк в Беверли-Хилз, который обходился им в кругленькую сумму. Ежемесячно семья отдавала несколько десятков тысяч долларов. Покупка дома, в первую очередь, была связана с тем, что Меган и Гарри хотели скрыться от назойливых журналистов. Но не тут-то было.

Как сообщает Daily Mail, особняк в Санта-Барбаре обошелся герцогам Сассекским в 14,7 миллиона долларов. Покупка состоялась 18 июня, а помог ее оформить отец Гарри принц Чарльз. В доме площадью 1700 квадратных метров есть девять спальных и 16 ванных комнат. Также особняк оборудован всем необходимым для отдыха и релаксации: спа-салон, сауны, библиотека, кинотеатр, винный погреб. Есть еще тренажерный зал и гараж на пять автомашин. На территории площадью более двух гектаров располагаются теннисный корт и бассейн, детский и гостевой коттеджи. И все это в окружении оливковых деревьев и кипарисов.

Недавно стало известно, какой подарок готовит Меган Маркл на день рождение мужу. 15 сентября принцу Гарри исполнится 36 лет. Актриса планирует устроить шумную вечеринку в доме музыкального продюсера Дэвида Фостера.