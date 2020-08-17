Что хочет, то и делает: Меган Маркл может вернуться в кино

Недавно Меган Маркл и принц Гарри стали владельцами собственного дома в Санта-Барбаре. Расположение особняка с 16 ванными и 9 спальными комнатами уже рассекретили журналисты. Возможно, перебраться поближе к Голливуду герцогиня Сассекская решила потому, что планирует вернуться на большие экраны. За появление в кино ей обещают 50 миллионов долларов. Деньги немалые с учетом того, что дом был куплен в ипотеку и теперь звездной семье нужно ее оплачивать.

Как сообщает Mirror, если Меган вернется в сериал «Форс-мажоры», который и принес ей славу, то это будет просто фантастика. Хотя, по словам американского режиссера Пола Фига, любой продюсер будет счастлив видеть герцогиню на съемочной площадке.

Официальный ответ Маркл пока не дала. Недавно она выходила в прямой эфир из своего нового дома и рассказала, что сейчас они с Гарри планируют заниматься своим благотворительным фондом Archewell.