«Это поток лжи и хайпа»: дочь Валентины Легкоступовой высказалась о ситуации с матерью

Ситуация о происшествии с Валентиной Легкоступовой, которая попала в больницу в тяжелом состоянии, на протяжении нескольких дней обрастает все новыми и новыми подробностями.

Сначала ее сын Матвей рассказал свою версию произошедшего. По словам молодого человека, во всем виноват новоиспеченный муж Валентины — Юрий Фирсов. Якобы он претендовал на квартиру в спальном районе Москвы.

Спустя время дочь Анэтта Бриль сообщила, что увезла обоих в наркологию, потому что нашла их пьяными в квартире. А ведь раньше Легкоступова не злоупотребляла алкоголем. Накануне сам Фирсов сделал заявление, что все это — черный пиар. По его словам, Валентина сама упала в ванной комнате, ударилась головой и уже готова к выписке из больницы. И вот, наконец-то, Анэтта решила все прояснить. Официальное заявление она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

«Весь этот поток лжи и хайпа «добрых людей» достиг каких-то невероятных масштабов. Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться», — написала Бриль.

По ее словам, она отвезла Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику 6 августа, потому что они были сильно пьяны. Ранее Анэтта не замечала мать в состоянии алкогольного опьянения. Но при этом у нее не было ссадин на лице и уже тем более проломленной головы. В ночь на 8 августа состоянии Валентины ухудшилось, она впала в кому и ее перевезли в другую больницу для срочной операции.

«Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?!» — написала Бриль.

Также она заметила, что не собирается поливать грязью Фирсова, потому что это был выбор ее мамы.

Напомним, свадьба Юрия и Валентины состоялась в июне этого года. Это третий брак Легкоступовой.