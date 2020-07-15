Валентина Легкоступова обвенчалась с новоиспеченным мужем в брюках палаццо с таблиером и белой шляпке

4 июля 54-летняя певица Валентина Легкоступова вышла в третий раз замуж. Ее избранником оказался 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов. На гражданской церемонии гостей было немного из-за эпидемии коронавируса. А жених и невеста выглядели довольно буднично.

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Молодой примерил темный пиджак со светлыми брюками, молодая – юбку плиссе с рубахой и безрукавкой. Фату Легкоступова решила не надевать.

Как оказалось, церемония бракосочетания на этом не закончилась. Новоиспеченные муж и жена решили еще и обвенчаться и вот здесь они предстали во всей красе, примерив белоснежные образы в баварском стиле. Валентина предпочла брюки палаццо с блузкой, украшенной шикарными рукавами бишоп, и шляпку. Изюминка образа – клетчатый таблиер, повязанный поверх брюк и создающий иллюзию юбки.

Юрий разбавил свой total white look цветным шейным платком. Жених и невеста выглядели на венчании счастливыми и умиротворенными.