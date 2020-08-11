Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова оказалась в коме

За жизнь певицы сейчас борются врачи.

Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме в одной из больниц Москвы. У певицы отек мозга. Врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое.

Известно, что звезду у себя в квартире обнаружила ее дочь. Исполнительница, по предварительным данным, на протяжении нескольких дней выпивала со своим новоиспеченным мужем Юрием Фирсовым.

Наследница звезды вызвала скорую помощь и Легкоступову с мужем увезли в наркологическую клинику. Оттуда Фирсов вскоре сбежал. Певице же через какое-то время стало хуже. В итоге ее перевели в другую клинику, где прооперировали. Сейчас полиция ищет Юрия Фирсова, сообщает телеграм-канал Mash.

больше по теме Валентина Легкоступова обвенчалась с новоиспеченным мужем в брюках палаццо с таблиером и белой шляпке Яхтсмен Юрий Фирсов поддержал супругу в выборе белой одежды на обряд.

Напомним, Валентина Легкоступова – заслуженная артистка Российской Федерации. Это звание она получила в 2001 году. От первого брака с Алексеем Григорьевым, сыном известного режиссера Юрия Григорьева, у нее есть дочь Анетта и сын Матвей. Фирсов ее третий муж. Он по профессии — профессиональный яхтсмен.