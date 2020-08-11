Сын Валентины Легкоступовой назвал причину, из-за которой она оказалась в коме

Сын Валентины Легкоступовой, Матвей, дал показания в полиции. Он считает, что инцидент с певицей произошел по вине ее третьего мужа, Юрия Фирсова. Именно он решил избавиться от женщины из корыстных побуждений: на кону стоит квартира. И по закону Фирсов может претендовать на квадратные метры. Об этом сообщает telegram-канал «112».

Матвей утверждает, что после бракосочетания мать начала злоупотреблять спиртными напитками. Что именно произошло в тот день, молодой человек не знает. Он проживает отдельно, в деревне Терино. Фирсов утверждает, что артистка сама упала в ванной.

Пока полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, дочь Легкоступовой, Анэтта Бриль, поведала следователям свою версию.

Как передает «Комсомольская правда», она приехала в квартиру матери 7 августа, где обнаружила ее и Фирсова пьяными. А после того, как увидела на лице и теле родительницы множественные гематомы, решила обоих сдать в наркологию. Разумеется, под другой фамилией, чтобы избежать огласки. Новоиспеченный муж Валентины сбежал на другой день, а самой артистке стало хуже. Она впала в кому и 10 августа была переведена в клиническую больницу № 13 под фамилией Левченко.

Диагноз Валентины Легкоступовой: кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени. В сознание она пока не приходила. С Юрием Фирсовым Легкоступова вступила в законный брак в июне 2020 года.