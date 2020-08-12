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Падение в ванной: Валентина Легкоступова могла сама пробить себе голову

Как рассказал муж артистки, следствие установило версию случившегося.

Падение в ванной: Валентина Легкоступова могла сама пробить себе голову
Валентина Легкоступова. Фото: Людмила Стрижнова. Архив "КП"

Валентина Легкоступова упала с высоты и пробила себе голову. Это доказали  специальные проверки следствия. Именно поэтому версию избиения ее мужем Юрием Фирсовым уже исключили, а его вычеркнули из списка главных подозреваемых.

Как рассказал Фирсов «СтарХиту», певица не смогла устоять в ванной, но после этого еще пару дней все было нормально, а потом возникло недомогание. Ее отвезли в клинику. Уже сейчас все в порядке, выпишут через несколько дней. Яхтсмен недоумевает, кто решил распустить слухи о том, что Легкоступова в коме и называет все это черным пиаром.

Накануне сын артистки Матвей заявил, что его мать довел до реанимации новоиспеченный муж. Якобы ему хотелось завладеть квартирой в спальном районе Москвы. После свадьбы, которая состоялась в июне 2020, молодожены стали много выпивать.

У дочери Анетты Бриль была своя версия. Она рассказала, что приехала к маме, когда та несколько дней подряд не отвечала на звонки. После увиденного в квартире, решила сдать обоих в наркологию. Вот только Фирсов на следующий день оттуда сбежал, а Легкоступовой стало настолько хуже, что ее перевели в другую больницу. А позже даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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