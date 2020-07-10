«Это очень серьезная вещь»: Добровинский отреагировал на обвинения в нарушении адвокатской этики

Претензии возникли не только к нему, но и к адвокату Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву.

Звездный юрист Александр Добровинский отреагировал на новости о том, что нарушил адвокатскую этику. Правозащитник уверяет, что не знает, какие претензии к нему возникли. Тем не менее, Федеральная палата адвокатов (ФПА) России объявила о возбуждении дисциплинарного дела по данному факту.

«Это очень серьезная вещь, но я не видел текста», — сказал Добровинский порталу Teletrogramma.pro.

Скорее всего, нарушения связаны с делом вокруг ДТП Михаила Ефремова. Александр Добровинский защищает семью пострадавших.

На сайте ФПА опубликовано короткое сообщение, где указано о нарушении. Помимо Добровинского аналогичные претензии имеются к адвокату актера – Эльману Пашаеву.

Гадать о фактах, которые легли в основу материалов палаты, правозащитник не стал.

«Только когда я получу текст, тогда я смогу говорить», — заявил Добровинский.

Отправить материалы для ознакомления Палата должна в ближайшее время, пока же оба юриста предпочитают хранить молчание, сообщает 5-vt.ru.

Самым суровым наказанием за данный проступок может быть лишение статуса адвоката.

Михаил Ефремов попал в аварию в начале июля 2020 года. Его джип столкнулся с отечественной легковушкой в центре Москвы. От полученных травм водитель «Лады» скончался.

Семья мужчины настаивает на виновности актера, при этом в сети можно найти много видео, на которых актер разгуливает вокруг разбитой машины пьяным. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, а он сам помещен под домашний арест. Сразу после ДТП актер раскаялся на всю страну, а потом поменял свою позицию.