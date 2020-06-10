Просто выставили за дверь: за час до рокового ДТП Ефремов устроил ругань в баре

Михаил Ефремов стал главным ньюсмейкером в России в начале июня. Актер попал в ДТП в центре Москвы, выехав на встречную полосу и врезавшись в фургон. За 30 секунд до этого он чудом смог избежать другой аварии. Сам артист не пострадал, а вот второй водитель Сергей Захаров вскоре скончался. Очевидцы сразу заметили, что Ефремов был в нетрезвом состоянии. А медицинское освидетельствование показало, что он не только был в алкогольном опьянении. В его крови обнаружены запрещенные вещества.

Ближайшие два месяца, до 9 августа, актер проведет под домашним арестом. Он признал свою вину и расплакался, когда давал показания. Но общество уже разделилось на два лагеря: одни осуждают мужчину, который сел за руль в нетрезвом состоянии, другие винят во всем его друзей, которые это допустили. Пятая жена Михаила Олеговича Софья Кругликова утверждает, что в тот день он был с друзьями, которых она мало знает. Женщина не стала отрицать, что в последнее время ее муж часто прикладывался к бутылке. Его подкосила смерть матери, а также режиссера Галины Волчек, которую он сильно любил.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за час до ДТП Ефремов наведался в свой любимый бар «Улисс-паб», где раньше был «Плотников-паб». Это излюбленное место актера, которое находится в 5 минутах ходьбы от его дома. Постоянный посетитель бара и знакомый его владельцев рассказал журналистам о том, что происходило в заведении в злополучный день. Тогда актер дважды приходил в бар, устроив ругань. Отмечается, что уже днем он был изрядно пьян и стал ругаться, когда ему в очередной раз отказались налит горячительного.