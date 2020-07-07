«Он отмазывается по полной программе»: как отреагировала семья Захарова на заявления о невиновности Ефремова в ДТП

Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил представителям СМИ, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего подзащитного. И теперь намерен предъявить их в суде.

Официальный представитель же семьи Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский считает действия юриста и его протеже издевательством над семьей погибшего.

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о реакции родных Сергея Захарова на заявление Пашаева и прокомментировал возможные версии его линии защиты.

— Однажды в интервью нашему порталу вы сказали, что знаете, как сработать так, чтобы виновник ДТП вышел сухим из воды. А сейчас вы понимаете, как действует Эльман Пашаев?

— Я очень хорошо его понимаю. Если он додумался до того, до чего я додумался месяц назад, то значит он молодец…

— Еще пару недель назад никто даже не сомневался в виновности Михаила Ефремова. К тому же он публично покаялся. А сейчас поступает совершенно противоречивая информация…

— Абсолютное большинство людей в нашей стране считает, что Михаил Ефремов виновен. Но одно не противоречит другому.

Защите каким-то образом нужно поставить этот факт под сомнение. А все, что ставится под сомнение, трактуется в пользу обвиняемого. Как это можно сделать, я очень хорошо знал еще 8 июня.

— А может ли адвокат Михаила Ефремова построить линию защиты на том, что за рулем находился не сам артист? Хотя недавно телеведущий Владимир Соловьев предъявлял результаты экспертизы МВД. А она показала, что на водительской подушке безопасности остались следы ДНК Михаила Ефремова…

— Да, я видел это заключение экспертов. Владимир Соловьев предъявил его по ТВ.

— А можно ли поставить под сомнение эту экспертизу?

— Экспертизу можно оспорить. Для этого нужно написать соответствующее ходатайство в следственные органы. Но оспаривать ее нужно было тогда, когда с ней знакомился сам Михаил Ефремов. Думаю, что сейчас это делать бессмысленно.

— Также прозвучало мнение, что адвокат может сослаться на то, что Михаил Ефремов якобы страдает эпилепсией, послужившей причиной ДТП. Хотя сам Эльман Пашаев уже опроверг этот факт. Но теоретически возможен ли такой вариант развития событий?

— Эпилепсию будет доказать очень сложно. В этом случае Ефремов должен был наблюдаться у врачей, а не садиться за руль. Потому что такие люди становятся публично опасными.

Кроме того, нужно было принимать кучу лекарств, созывать консилиум, чтобы доказать факт наличия болезни. Я думаю, что это версия не удержится никаким образом.

— А как ко всему происходящему относятся родственники Сергея Захарова?

— Они считают, что это очередное кощунство и надругательство над памятью Сергея. Если вы помните, Михаил Ефремов в своем публичном покаянии говорил, что не будет отмазываться. Сейчас же выясняется, что это ложь. И он отмазывается по полной программе, потому что не признает свою вину.

Кроме того, Михаил воспользовался 51-й статьей УК РФ (это право не свидетельствовать против себя и своих родных — Ред.). На мой взгляд, чтобы не отвечать на некоторые вопросы. Какие это были вопросы, я не знаю. Но я догадываюсь, о чем шла речь: «Были ли вы один? Сидели ли за рулем?» Но это лишь только моя догадка.

А сколько ушат дерьма вылили на родственников Сергея Захарова… Например, их обвиняли в том, что они ходят на шоу в такой тяжелый период. Объяснение их поведения очень простое. В 1998 году точно также погиб двоюродный брат покойного Сергея. И в той ситуации виновный вышел сухим из воды. И родные Сергея Захарова просто не хотели повторения этой истории.

Потом родственников Захарова обвиняли в том, что они требуют большую сумму, хотя они сразу сказали, что не хотят ни копейки досудебных денег. Речь даже шла о сотнях миллионов. Родственникам Сергея Захарова говорили: «Вы не хотите денег, потому что вы торгуетесь».

Потом прозвучало ужасающее, омерзительное в своем цинизме, предложение – усыновить детей Сергея Захарова. Хотя, на минутку, им по 28 и 30 лет. И что, Ефремова должны называть папой те люди, которые потеряли своего отца?

И под конец мы видим, что человек, который публично покаялся, но при этом не написал ни одного письма родственникам погибшего, теперь готов признать себя невиновным. Если, не дай Бог, представить себя на месте родственников Сергея Захарова, то вы увидите, что это издевательство над ними. За что же их так полоскать? Что же они сделали плохого?

— Михаил Ефремов публично покаялся. Может ли этот фактор повлиять на его положение?

— Ефремов — хозяин своего слова. Слово дал, а потом взял обратно. Это была работа на публику. Причем, приличная актерская работа. Он настолько хорошо сыграл свою роль, что все сразу сказали: «Миша покаялся. Давайте его простим. Он такой классный. Ну что вы?» И на этом все закончилось. А сегодня маска упала, и мы видим настоящее лицо.