«Он был за рулем»: прервала молчание свидетельница смертельного ДТП с Ефремовым

Михаил Ефремов в начале лета стал участником страшного ДТП. Актер ехал на машине, которая выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Экспертиза позже доказала, что он находился в алкогольном опьянении. В результате аварии погиб водитель второго транспортного средства Сергей Захаров. Семья погибшего отказалась принимать соболезнования артиста и финансовую помощь. Он ждет окончания следствия под домашним арестом.

На следующий день после ДТП Михаил признал вину, но недавно изменил позицию и заявил, что невиновен. Его адвокатом стал Эльман Пашаев, который уверен, что докажет невиновность своего клиента в смерти человека. В студии передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова обсуждали эти события. Спустя месяц после аварии было обнародовано новое видео ДТП.

«Мы не хотим его уничтожить. Он имеет право на защиту, он имеет право, чтобы его защищали, чтобы ему сочувствовали. Да, в какой-то степени мы ему сочувствуем. Но извините, он к этому шел сам. Мы не требуем ни 12 лет, ни 20. мы согласны с любым решением суда», — объяснила позицию семьи жена брата погибшего Захарова — Татьяна Захарова.

Также спустя месяц после громкой аварии впервые заговорила свидетельница происшествия. Девушка, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать, что она увидела в первые минуты после ДТП.

«Партнеры мои очень категорично отозвались, что я решила полететь. Это уже неделю как планировалось — поездка эта — из-за Пашаева (адвокат Ефремова). Написали вам мои друзья, которые хотят, чтобы я это обсуждала не с Пашаевым: „Ты будешь независима ни от той, ни от другой стороны“. Допустим, вот грузовичок Сергея и джип — они примерно были там, где полоса, а вот слева водительское сидение. Внимание рассредоточено, понимаете? Вы же не знаете, кого ждать из этого джипа. На тот момент никто не знал, кто там — какой-то артист или кто? Мы узнали чуть позже, что там Михаил Ефремов, понимаете? Мне кажется, что там действительно был Ефремов за рулем. Но это не как показания: никогда так не напишу, как свидетельство, потому что это, насколько я могла судить, насколько мне кажется. Двоякое чувство. С одной стороны, что он был за рулем. Как бы я не хотела, сочувствую тоже очень. Вот у меня интуитивно, что за рулем он, 80%, почему нет?» — высказалась девушка. Она пояснила, что после аварии очевидцы больше внимания уделили грузовику, так как он был перевернут, а в салоне находился человек.

«Когда приехали сотрудники ГИБДД, он стоял возле своего джипа, рядом стоял парень мотоциклист. Единственное, два человека — их точно видели — прибежали туда, понимаете? Двое точно подошли. Они не могли не видеть, что внутри. Их можно просто привлечь, пригласить как свидетелей», — добавила свидетельница ДТП.

«Да, есть такие свидетели и они дают показания», — сразу отреагировал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

В студии также была возлюбленная Сергея Захарова, которая с ним жила последние 22 года, хоть он и не развелся с официальной женой. Ирина Стерхова борется за то, чтобы ее признали потерпевшей стороной. «Совести у него нет», — так она прокомментировала действия Ефремова, который не признал вину. Близкие Захарова также обратились к Пашаеву и попросили, чтобы он перестал оказывать давление на их семью.