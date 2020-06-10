«Каково нашей семье»: жена Ефремова боится за состояние детей

Супруга Михаила Ефремова, София Кругликова, боится за состояние детей. Сразу после того, как прессе стало известно о смертельной аварии, предполагаемым виновником которой стал актер, женщина наотрез отказалась общаться с журналистами. Во вторник, 9 июня, Ефремова отправили под домашний арест — там он будет дожидаться приговора по своему делу.

Тем временем Кругликова посетовала на непростую судьбу своей семьи. Ранее неоднократно защищавшая мужа в публичном пространстве заявила, что ее родным и близким сейчас очень тяжело, поэтому времени на комментарии для прессы тратить она не будет. Сильнее всего Кругликова переживает за общих детей, которым еще предстоит осознать, участником чего стал их знаменитый отец.

«Вы можете представить, каково сейчас нашей семье? Для вас важнее профессия, а для меня сейчас важнее состояние моих детей и меня», — озвучила она свои соображения в разговоре с «Комсомольской правдой».

Раскаялся в случившемся и сам Ефремов. Во время предварительного слушания Михаил даже пустил слезу, а в интервью для пресс-службы МВД подметил, что осознал содеянное и «деваться никуда не планирует». Домашний арест Михаил будет отбывать в одиночестве — общаться с родственниками ему запрещено.