«Ефремов убивает себя»: Канделаки сочувственно прокомментировала ДТП с артистом

Накануне Михаил Ефремов ославился с крайне неприятной историей. Актер выехал на встречную полосу и сбил автофургон. Мужчина, находящийся за рулем пострадавшего авто, попал в клинику в тяжелом состоянии. Заслуженного артиста проверяют на наличие алкоголя в крови. Однако очевидцы ДТП утверждают, что якобы любимец публики был нетрезв и очень сильно.

Собственного отца осудила за этот поступок его дочь-гендерфлюид. Анна-Мария в шоке от произошедшего не только из-за поведения родственника, который сел за руль предположительно в нетрезвом состоянии, но и из-за людей, которые находились рядом. Как пишет Baza, в авто также находились актер Иван Стебунов с женой Еленой Власовой.

Высказалась по поводу инцидента и Тина Канделаки.

«Мне очень жаль видеть, как блистательный артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом. Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его «героем» криминальной хроники. Мне очень жаль пострадавшего в аварии человека (дай бог, чтобы спасли ему жизнь). Но и Мишу мне тоже жаль. В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок», — написала она в своем Telegram-канале.

В настоящий момент против Ефремова завели уголовное дело. А личный блог Ивана Стебунова наполняется возмущенными комментариями. Людям не понятно, почему артист не только не остановил своего коллегу, позволив ему сесть за руль, но и сам вместе с женой разместился рядом. На обнародованных в Сети снимках победитель шоу «Танцы со звездами» выглядит трезвым.