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Звездный гость

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело

Накануне заслуженный артист сбил водителя автомобиля «Лада».

Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Михаил Ефремов. Фото Global look press.

В Москве на Смоленской площади заслуженный артист Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП. Судя по видеокадрам, обнародованным в Сети, любимец публики на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он сбил автофургон «Лада».

Как сообщил главк МВД Москвы, по предварительным данным, пострадавший мужчина в настоящий момент находится в больнице «с травмами различной степени тяжести». Самого актера освидетельствуют на наличие в его крови алкоголя.

На обнародованных видеокадрах с места аварии видно, что Михаил Ефремов неуверенно передвигается на ногах и говорит не совсем нормально, растягивая слова. Подойдя к очевидцам события, он настойчиво спрашивает, все ли живы. Узнав, что нанес травмы водителю другого авто, звезда кино заверяет, что поможет ему оправиться, оплатив лечение.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

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