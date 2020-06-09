Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело

В Москве на Смоленской площади заслуженный артист Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП. Судя по видеокадрам, обнародованным в Сети, любимец публики на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь он сбил автофургон «Лада».

Как сообщил главк МВД Москвы, по предварительным данным, пострадавший мужчина в настоящий момент находится в больнице «с травмами различной степени тяжести». Самого актера освидетельствуют на наличие в его крови алкоголя.

На обнародованных видеокадрах с места аварии видно, что Михаил Ефремов неуверенно передвигается на ногах и говорит не совсем нормально, растягивая слова. Подойдя к очевидцам события, он настойчиво спрашивает, все ли живы. Узнав, что нанес травмы водителю другого авто, звезда кино заверяет, что поможет ему оправиться, оплатив лечение.