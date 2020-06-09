Громкое ДТП: стало известно, что в машине с Ефремовым ехал другой популярный актер

8 июня Михаил Ефремов выехал в Москве на встречку (предположительно в алкогольном опьянении). Здесь он врезался в автофургон, водитель которого экстренно доставлен в больницу. По предварительным данным, мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Сети появилось множество видеороликов, на которых заслуженный артист, с трудом передвигая ноги, ходит по месту аварии. Заплетающимся языком он обещает помочь пострадавшему и оплатить лечение. Подойдя к толпе, народный любимец спрашивает: «Все живы? Точно все живы?» Его успокаивают, что пока никто не умер.

Как оказалось, вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров — актер Иван Стебунов, известный по недавнему телепроекту «Танцы со звездами» и сериалу «Петр Лещенко», а также его жена Елена Власова. Об этом сообщил канал Baza.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД, против Ефремова возбуждено уголовное дело.