«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Громкое ДТП: стало известно, что в машине с Ефремовым ехал другой популярный актер

Ранее СМИ соощили, что заслуженный артист врезался в фургон, пострадал мужчина.

Громкое ДТП: стало известно, что в машине с Ефремовым ехал другой популярный актер
Михаил Ефремов. Фото Global look press.

8 июня Михаил Ефремов выехал в Москве на встречку (предположительно в алкогольном опьянении). Здесь он врезался в автофургон, водитель которого экстренно доставлен в больницу. По предварительным данным, мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Сети появилось множество видеороликов, на которых заслуженный артист, с трудом передвигая ноги, ходит по месту аварии. Заплетающимся языком он обещает помочь пострадавшему и оплатить лечение. Подойдя к толпе, народный любимец спрашивает: «Все живы? Точно все живы?» Его успокаивают, что пока никто не умер.

Как оказалось, вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров — актер Иван Стебунов, известный по недавнему телепроекту «Танцы со звездами» и сериалу «Петр Лещенко», а также его жена Елена Власова. Об этом сообщил канал Baza.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД, против Ефремова возбуждено уголовное дело.

Тэги

ДТПДТП с актеромИван СтебуновМихаил ЕфремовМихаил Ефремов последние новости
Loading...