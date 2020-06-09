«Вы бессмертные?»: Стебунова затравили подписчики за езду с Ефремовым

8 июня Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП в Москве. Выехав на встречку, он сбил автофургон «Лада», водитель которого с различными травмами доставлен в больницу. По свидетельству очевидцев, актер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Полиция завела против него уголовное дело, проверяет на наличие алкоголя в крови.

К удивлению многих, в одном авто с заслуженным артистом оказался его коллега Иван Стебунов со своей супругой, пишет Baza. Актер недавно блистал в телешоу «Танцы со звездами» и ранее полюбился публике по сериалу «Лев Лещенко».

Почему он не остановил Ефремова и сам вместе с женой сел рядом — загадка. По этому поводу высказалась даже дочь-гендерфлюид Михаила Олеговича. «Очень странно, что отцу позволили сесть за руль», — заявила Анна-Мария.

В недоумении также подписчики Ивана, в настоящий момент его личный блог заполняется возмущенными комментариями. Правда, все они пока без ответа.