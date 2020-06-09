«Вы бессмертные?»: Стебунова затравили подписчики за езду с Ефремовым

8 июня Михаил Ефремов устроил жесткое ДТП в Москве. Выехав на встречку, он сбил автофургон «Лада», водитель которого с различными травмами доставлен в больницу. По свидетельству очевидцев, актер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Полиция завела против него уголовное дело, проверяет на наличие алкоголя в крови.
К удивлению многих, в одном авто с заслуженным артистом оказался его коллега Иван Стебунов со своей супругой, пишет Baza. Актер недавно блистал в телешоу «Танцы со звездами» и ранее полюбился публике по сериалу «Лев Лещенко».
Почему он не остановил Ефремова и сам вместе с женой сел рядом — загадка. По этому поводу высказалась даже дочь-гендерфлюид Михаила Олеговича. «Очень странно, что отцу позволили сесть за руль», — заявила Анна-Мария.
В недоумении также подписчики Ивана, в настоящий момент его личный блог заполняется возмущенными комментариями. Правда, все они пока без ответа.
«Вы бессмертные и всевластные?! Какого черта пустили пьяного Ефремова за руль и сами сели в авто?!», «Иван, как вы могли сесть в машину к пьяному водителю и допустить его к вождению? Или он всегда так ездит и это норма?», «Вам жить надоело что ли? Что Вы творите вообще?! Надеюсь, с Вами все хорошо…, но это ужасно», «Видимо, бабло решает все», «В голове не укладывается, что такие таланты портят себе жизнь», «Иван, Вы же классный актер. Я в шоке от произошедшего», — удивляются подписчики.