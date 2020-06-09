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«Не одобряю поступок отца»: дочь-гендерфлюид Ефремова прокомментировала ДТП с отцом

Анна-Мария не понимает также людей, которые сели с ним в один автомобиль.

«Не одобряю поступок отца»: дочь-гендерфлюид Ефремова прокомментировала ДТП с отцом
Анна-Мария Ефремова. Фото https://www.instagram.com/amefremova/

Анна-Мария Ефремова, дочь заслуженного артиста Михаила Ефремова, прокомментировала ДТП, которое произошло с ее отцом. Напомним, 8 июня актер передвигался за рулем авто по Смоленской площади в Москве и на повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, сбив машину. Мужчина, находящийся в автомобиле, попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как утверждают очевидцы события, народный любимец был нетрезв, вместе с ним в машине находился его коллега Иван Стебунов (участник недавнего телевизионного шоу «Танцы со звездами») со своей супругой. В настоящий момент полиция проводит медосвидетельствование Ефремова, на артиста завели уголовное дело.

Дочь Михаила Олеговича написала в личном блоге:

«Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине. Очень странно, что отцу позволили сесть за руль. Отвечать за это стоит, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили».

Девушка через своих фолловеров в Сети узнала контакты пострадавшего мужчины и планирует с ним связаться, чтобы оказать моральную поддержку. Анна-Мария заметила, что деньгами она ему помочь не может, поскольку нигде не работает.

Любопытно, что Ефремова при этом называла себя в мужском роде: «Контакты нашел». Ранее она рассказывала, что является гендерфлюидом, не отождествляя себя с каким-либо определенным полом.

Анна-Мария Ефремова. Фото
Анна-Мария Ефремова. Фото https://www.instagram.com/amefremova/

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