Проект «Танцы со звездами» обрел победителей 11-го сезона

На телеканале «Россия 1» завершился танцевальный конкурс, победителями которого стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.

Финал 11-го сезона «Танцы со звездами» завершился победой самой блистательной парой проекта. Безусловными победителями объявлены Иван Стебунов и Инна Свечникова. Жюри и зрители признали мастерство и необычный, колоритный сюжет финального танца. Николая Цискаридзе, Дарью Златопольскую, Егора Дружинина и Игоря Рудника покорили образы, хореография и драйв, с которым пара исполняла свои номера на протяжении восьми недель конкурса.

С максимальным количеством очков Иван и Инна оторвались от конкурентов и победили в проекте. Стебунов и Свечникова получили легендарный кубок проекта, а также призы и подарки от партнеров программы «Танцы со звездами».

После конкурса, для поклонников и жюри, пара повторила свой искрометный номер, который сочетал в себе фьюжн жанров — пасодобль и вальс. Победители танцевали под саундтрек из сериала «Игра престолов».

«Когда ты свое тело заставляешь работать, то получаются удивительные вещи. Трудитесь, радуйтесь, живите», — поделился впечатлениями и дал совет Иван.

К слову сказать, в одном из интервью проекта Иван Стебунов рассказал, что до съемок перенес пневмоторакс легкого и не думал, что продержится на съемках долго. Но вместе Инна и Иван перенесли все трудности, стали любимцами публики и победили в 11-м сезоне «Танцы со звездами».

Напомним, что в проекте 2020 года принимали участие такие звезды, как Елена Летучая, Екатерина Варнава, Денис Тагинцев, Анна Бабенко, Иван Стебунов, Мария Иванова, Дарья Мороз и другие популярные артисты.