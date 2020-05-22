«Перехожу на режим самоизоляции от еды»: Летучая после перелома ребра решила сесть на диету

Телеведущая отметила, что за последнее время набрала два килограмма.

Телеведущая Елена Летучая в Instagram заявила, что сломанное ребро и наступивший в эти же сроки карантин внесли свои плоды в ее обычную жизнь и распорядок дня. Она стала меньше двигаться и, соответственно, это сразу же отразилось на ее фигуре. Из-за перелома ребра ей сейчас запрещены спорт и любые активности.

По признанию Елены Летучей, в последнее время она все время проводит на кухне. Готовит блюда для себя и супруга. Много ест.

«Признавайтесь, у вас сколько на весах?! У меня плюс два. Нашла фото, которое сделала перед самоизоляцией. Для мотивации! Перехожу на режим изоляции от еды». Елена Летучая

Отметим, что совсем недавно Елена Летучая размещала в Instagram запись, на которой она лихо танцует со своей племянницей Ясей. Тогда казалось, что никаких проблем со здоровьем у телезвезды и близко нет.

Между тем в комментариях поклонники пожелали Летучей как можно скорее поправиться и избавиться от лишних килограммов. Они не сомневаются в успехе этого занятия. Пользователи также напомнили, что ребро популярная телеведущая сломала во время репетиции.

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