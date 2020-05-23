Перед финалом шоу «Танцы со звездами» вспоминаем, чем запомнился 11-й сезон проекта

Все думали, что танцевальное шоу - это красиво, эстетично и позитивно? Да, но не только.

Вернувшийся после четырехлетней паузы проект «Танцы со звездами» доказал, что скандалы, интриги и медицинские расследования запросто могут охватить такую спокойную на первый взгляд съемочную площадку. В преддверии финального выпуска «Телепрограмма» вспоминает самые яркие моменты сезона.

Ой, Мороз, Мороз…

Автономной драматургической линией выглядит участие в проекте Дарьи Мороз. Даром что она актриса МХТ им. Чехова, словно Лев Толстой сценарий для девушки написал. Сначала полюбившаяся зрителям участница внезапно выбыла вместе со Святославом Герасимовым по итогам голосования жюри, в котором заседают Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе и Игорь Рудник.

— Было очень обидно, очень грустно, — призналась актриса. — Может иногда показаться, что я внешне очень строгая и сдержанная, но в такие моменты сложно держать лицо. После шоу я много ревела, но взяла себя в руки. Мы потом полночи сидели с группой проекта, моим партнером и разговаривали, обсуждали эту ситуацию. Меня потрясло, что все участники меня поддержали.

В соцсетях зрители потребовали вернуть Мороз и Герасимова. И их вернули через голосование, проведенное в шоу «Прямой эфир», которое ведет Андрей Малахов, ставший также и ведущим «Танцев…».

Ну а потом Дарья так вошла в раж, что призналась в любви… женатому партнеру. Их танго с раздеванием и порванными колготками завершилось страстным поцелуем. «Это самый беспрецедентный сезон за все время существования шоу, такого количества сенсационных новостей не было никогда!» — опешил Андрей Малахов. Насколько серьезным было заявление Дарьи, пока сложно оценить. Однако нельзя забывать, что за много лет выхода в эфир шоу подарило миру не одну счастливую пару.

больше по теме Дарья Мороз и Марина Зудина признались, что не любят содержанок Актрисы снимаются во втором сезоне провокационного сериала о московских эскортницах.

Папунаишвили — против!

Танцор и хореограф Евгений Папунаишвили — ветеран проекта. Два раза выигрывал его, один раз брал «бронзу» и в новых выпусках пытался покорить шоу с ведущей Марией Иваковой. Однако не все шло гладко. Непростые танцевальные элементы, естественно, не могут получаться идеально у неподготовленного человека — отсюда и критика жюри. К которой Папунаишвили не привык. И после одного из выпусков Евгений не сдержался и ответил на замечания судей по поводу своего с Марией выступления пламенной тирадой в Инстаграме.

«Люди занимаются европейской программой танцев годами, чтобы научиться так держать рамку (позицию в руках), как этому научилась Маша за несколько дней, — подчеркнул танцор. — К огромному сожалению, в этом сезоне никто из судей просто не в состоянии этого оценить, так как они ну совершенно из другого мира танцев. Удивительно, но только Даша Златопольская, чья профессия не связана с танцами, дает самую профессиональную оценку происходящему на паркете. Я бы не хотел, чтобы остальные члены жюри превратили легендарный проект «Танцы со звездами» в дружеский междусобойчик. Расстроен оценками, и не только нашими, но и других участников, видя, как у них получаются многие вещи, о которых судьи даже не говорят».

Кстати, через некоторое время после этого поста у Иваковой выявили коронавирус (подробнее об этом — на стр. 7), который после повторного анализа подтвердился, и пара выбыла.

Совпадение или диверсия коварных судей?

Ребра, связки и самоотвод

Сложнейшие элементы танца требуют подобающей физподготовки, которой могут похвастаться не все участники шоу. И даже если напарник опытного танцора из мира шоу-бизнеса старается изо всех сил и регулярно посещает спортзал, это вовсе не значит, что его связки, кости и суставы готовы к экстремальным многочасовым нагрузкам. Так, из проекта выбыла Елена Летучая, сломавшая ребро на одной из съемок. Следом временно выбыла Екатерина Варнава, с трудом дотанцевавшая номер с растяжением связок голеностопа. Восстановившись, Екатерина вернулась в строй. А вот режиссер и актер Александр Молочников, танцевавший с Анастасией Мельниковой, взял самоотвод. Театральный постановщик занят репетициями по видеосвязи, а еще съемками веб-сериала «Безумие», поэтому сослался на занятость: «Я не могу усидеть на двух стульях. Моя профессия требует внимания 24 часа в сутки». Нет худа без добра — место внезапно выбывшей пары заняли Андрей Чернышов и Анна Мельникова, которые ранее выбыли из проекта, набрав меньше всех баллов.

Правила финала

В заключительном выпуске сезона лучшие танцоры представят свои номера. Судьи проекта выставят оценки, после чего Андрей Малахов запустит народное голосование. Победителей (по суммарной оценке жюри и зрителей) объявят в программе «Прямой эфир» 30 мая.

Список пар, претендующих на победу: Мария Порошина и Евгений Раев, Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, Андрей Соколов и Екатерина Осипова, Андрей Чернышов и Анна Мельникова, Дарья Мороз и Святослав Герасимов, Иван Стебунов и Инна Свечникова, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Алена Бабенко и Максим Петров.

«Танцы со звездами» 24 мая/18.30