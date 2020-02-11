Николай Цискаридзе рассказал, как вся страна узнала о его поступлении в вуз

По словам артиста балета, он первый раз в жизни был счастлив, что не использовал шпаргалку.

Артист и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил, как поступал в магистратуру Московской государственной юридической академии. Ее он окончил с красным дипломом в 2014 году.

Как отметил Николай Цискаридзе, в кабинет на сдачу экзамена он входил последним. Все задние парты были заняты и ему пришлось расположиться перед преподавателем. «Я не волновался. Я же был отличником», — вспомнил он.

При этом артист отметил, что не хотел распространяться, что поступает в магистратуру. Уже вечером ему позвонила одна из знакомых и спросила, был ли он на экзаменах в Московской юридической академию. Цискаридзе решил слукавить и заявил, что никуда не поступал.