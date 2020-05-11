«Обоняние возвращается сразу после сна»: Мария Ивакова о борьбе с коронавирусом

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по стране, и никто на 100% не застрахован от заболевания CoViD-19. Актрисе Марии Иваковой тоже не повезло, вот она готовилась танцевать в крупном проекте, а уже на следующий день ее тесты на вирус отправляют на повторную проверку и сообщают неутешительные результаты.

Звезда продолжает вести свой аккаунт в Instagram, в котором охотно делится с подписчиками последней информацией о своем состоянии. У Марии болезнь проходит в легкой форме, повышенной температурой или кашлем она не страдает. Точно также нет у актрисы и затруднений с дыханием, так что можно сказать, что удача улыбнулась ей.

О коронавирусе напоминает лишь внезапно накатывающая слабость, причем спать актриса может теперь по 14 часов в сутки. Зато есть проблемы с обонянием, сразу после пробуждения все в порядке, но спустя какое-то время оно пропадает. Свое самочувствие актриса описала как долгий, но не самый серьезный грипп.