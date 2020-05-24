Илья Прусикин рассказал о планах на «Евровидение-2021»

Лидер рэйв-группы Little Big Илья Прусикин в одном из интервью рассказал о творческих планах на следующий год. Певец отметил, что, возможно, следующее «Евровидение-2021» пройдет с их участием. Но приоритеты именно на международный песенный конкурс они не ставят, ведь и в этом году подали заявку скорее в шутку.

Илья отмечает, что все, что делает группа исключительно с большим удовольствием и не равняясь на пресловутые шаблоны. Если бы не свобода и полет мысли, то никогда бы не появились на свет такие хиты, как Uno или Skibidi, которые набирают миллионы просмотров.

Но, как для музыканта, творца и человека, создающего уникальные хиты, у Прусикина есть ориентиры. Сам лидер группы Little Big сравнивает творческий путь своего коллектива с некогда популярным квартетом АBBA. В Little Big, как и в шведской группе, четыре вокалиста, а последняя песня Uno — и вовсе «реверанс» стилю музыки и костюмам кумиров 80-х годов.