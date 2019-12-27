Эдуард Суровый мог «потеснить» группу ABBA на «Евровидении-1974»

30 декабря на ТНТ выйдет псевдо-документальный фильм, который расскажет он о судьбе барда Эдуарда Сурового — эпатажного музыканта, созданного юмористом Гариком Харламовым. Естественно, все события жизни звезды выдуманы, однако жанр документального, а не художественного кино подаст их в таком качестве, что каждый зритель готов будет поверить в правдоподобность описанных событий.

27 декабря в Сети появился трейлер картины. Она называется «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» и покажет времена брежневского застоя, а именно в 1974 год. По сюжету, это мог бы быть первый год, когда СССР участвовал в международном песенном конкурсе «Евровидение». Как мы знаем, тогда победила группа ABBA, но фильм расскажет зрителям, что там вполне мог бы выступить Эдуард Суровый, если бы в его карьеру не вмешались сотрудники КГБ.

Кроме Гарика Харламова, в картине появятся Григорий Лепс, Дима Билан, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Максим Галкин, Кристина Асмус, Макс Фадеев, Александр Ширвиндт и другие звезды. Многие из них расскажут, как они восхищались талантом Сурового. Получится ли у ТНТ с помощью всех этих условностей нарисовать правдоподобный портрет вымышленного артиста, узнаем 30 декабря в 21:30.

Напомним, недавно эту картину показали в столичном кинотеатре. Поддержать Гарика Харламова и его первый фильм пришли многие звезды шоу-бизнеса.