«Какая милота»: сын Ильи Прусикина подрос и стал пробовать себя в вокале

Добрыня, двухлетний сын Ильи Прусикина, солиста группы Little Big, взорвал Интернет. Музыкант разместил короткое видео, на котором малыш подражает Фредди Меркьюри, исполняя его знаменитое «Aye-оh».

«Daddy Freddie», — подписал певец кадр, что в переводе означает «папа Фредди».

Ребенок просто очаровал поклонников звезды. Милая внешность малыша, его харизма и музыкальные задатки не оставили их равнодушными.

«Какая милота», «Не плачу, это просто слезы, как мило!», «Какое маленькое чудо», «Такой сладкий», «Весь в папу», — прокомментировали клип фолловеры.

Напомним, мальчик родился в ноябре 2017 года. Его мама – Ирина Смелая, певица и блогер. В браке с Ильей Прусикиным она состоит с июля 2016 года.