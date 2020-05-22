Рекорды продолжаются: клип Uno группы Little Big собрал 100 млн просмотров на Youtube

Хотя официальное проведение «Евровидения» пришлось отложить из-за коронавируса, многие эксперты сходят во мнении, что группа Little Big стала бы одним из фаворитов музыкального конкурса.

Просмотры на YouТube подтверждают эту теорию: у клипа Uno уже более 100 миллионов просмотров и, по словам организаторов, видеоролик стал одним из самых популярных на канале. Клип был опубликован 12 марта и уже давно стал самым популярным среди всех участников этого года.

Более того, по просмотрам Uno в данный момент на втором месте среди всех видеороликов официального канала «Евровидения». Опережает его лишь композиция TOY победительницы 2018 года израильской певицы Netta, у нее 130 миллионов просмотров.

Напомним, в этом году вместо «Евровидения» было онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light («Евровидение: Европа зажигает свет»), в котором победителя не выбирали. А что касается Little Big, им не впервой лидировать на видеосервисе YouТube. Их новый проект Hypnodancer, посвященный музыкальному ограблению казино, в конце мая занял четвертую строчку в трендах YouTube, причем не только в России, а в общемировом рейтинге.