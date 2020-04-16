Концерт, заменивший «Евровидение-2020», покажут на Первом канале и в YouTube

16 апреля на сайте международного песенного конкурса «Евровидение» появился список вещателей, которые будут транслировать концерт Europe Shine A Light. Напомним, этим шоу организаторы заменили отмененный из коронавируса конкурс 2020 года. Его участники выступят только перед телезрителями и без соревновательного момента.

В России концерт будет транслировать Первый канал, также его можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале «Евровидения». Начало — в субботу, 16 мая, в 23 часа по Москве.

Ожидается, что в шоу прозвучат композиции всех 41 участника несостоявшего конкурса, а также песни артистов прошлых лет и прочие сюрпризы, в том числе большой песенный флешмоб. Концерт продлится около двух часов.

Точный состав участников еще не назван, сообщается, что его огласят в ближайшее время.

больше по теме Константин Эрнст назвал Little Big победителями «Евровидения-2020» Среди роликов на официальном канале конкурса в YouTube российские музыканты явно лидируют по просмотрам.

Напомним, от России в конкурсе должна была участвовать группа Little Big с зажигательной песней Uno. Трек и видео к нему набрали вызвали огромный интерес у аудитории. Музыкантам удалось запустить большой танцевальный челлендж и сделать свой релиз популярным далеко за пределами России. Однако реальные шансы на победу отечественных звезд мы так и не сможем оценить.