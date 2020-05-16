«Я больше не работаю с артистами»: Фадеев сообщил о принятом решении

В программе «Вечерний Ургант» Максим Фадеев объяснил, почему больше не набирает группу.

В программе «Вечерний Ургант» Максим Фадеев заявил, что больше не собирается работать с артистами. Иван Ургант в шутку предложил Максиму создать группу «Золото», в которую могли бы войти артисты возраста Иосифа Пригожина. На что Фадеев, то ли так же в шутку, то ли всерьез, дал однозначный ответ.

«Спасибо, я с артистами больше как-то мне работаю, Слава Богу», — сказал Максим.

больше по теме Максим Фадеев стал жить отдельно от жены и сына в своем загородном особняке Его супруга Наталья и сын Савва сейчас не видят продюсера.

Известный продюсер добавил, что теперь он работает только с творцами. Но кого именно продюсер считает творцами среди звезд российской эстрады, не уточнил.

Напомним, Максим Фадеев- один из самых современных известных продюсеров. Максим открыл творческий путь для многих артистов российской эстрады. Из под крыла продюсерского центра MALFA вышли такие звезды как группа «Серебро», Наргиз, Юлия Савичева, Елена Темникова, Ольга Серябкина и другие.

Максим активно занимался продвижением своих подопечных, но со многими отношения портились, и они уходили. Совсем недавно Фадеев принял решение расторгнуть контракты со всеми артистами и закрыть продюсерский центр. Он стал больше времени посвящать себе. Возможно, именно желание реализовать собственные творческие планы подтолкнула его к решению закрыть MALFA.