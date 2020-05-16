«Я живу около холодильника»: Пригожин сообщил подробности своего быта

Известный продюсер вместе с супругой Валерией посетил программу «Вечерний Ургант», где рассказал о жизни в самоизоляции.

Накануне в гостях у Ивана Урганта в его вечерней юмористической программе на Первом канале побывала известная супружеская пара Иосиф Пригожин и Валерия. Гости с телеведущим обсудили режиссерский дебют звездного продюсера и совместную работу певицы с музыкантом Максимом Фадеевым. Звезды выпустили новую песню и клип на нее. Причем каждый из артистов снимался отдельно, соблюдая режим, — у себя дома.

Помимо творчества, каждый из супругов занят своими делами. Валерия рассказала, что изучает английский и французский, занимается вокалом и фитнесом. Ее муж тоже увлекся спортом после того, как разобрал гараж.

«Я спортом занимаюсь – бегаю на дорожке 10 км», — сообщил Пригожин Урганту.

Валерия подтвердила – так и есть. На что Ургант продемонстрировал ею же снятое видео, на котором она запечатлела качающего пресс супруга со словами «это может никогда не повториться». И Пригожин признался: «На самом деле, я живу около холодильника, мне все время хочется есть».

Пригожин с упоением вспоминал, как в период самоизоляции ему в день рождения жена наготовила картошки – жареная, печеная, десерт «Картошка». «Крахмальный день» — пошутил Ургант.

Кстати, на днях продюсер запечатлел Валерию на кухне – она приготовила лазанью. «А когда худеть?» — недоуменно вопрошал Иосиф.