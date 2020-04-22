«Кто это?»: Иван Ургант пришел в восторг от мексиканского пончо Горбачевой

Актриса утверждает, что консультировалась по созданию образа с певицей Лолитой.

Звезда «Аритмии» и блогер Ирина Горбачева предстала в студии «Вечернего Урганта» в необычном образе. Она примерила мексиканское пончо, широкополую соломенную шляпу и сапоги-казаки.

Экстравагантный образ актрисы глубоко впечатлил Ивана Урганта.

«Мне кажется, к нам пришел Хорхе! Как будто бы к нам пришел Пабло Эскобар! Кто это?» – воскликнул ведущий, увидев Ирину.

Артистка объяснила свой необычный стиль так: «Я позвонила подружке своей Лолите, спросила, в чем идти на программу. Она сказала идти в чем мать родила. Но я ответила ей, что она уже ходила в этом».

Напомним, недавней гостьей телешоу была Лолита Милявская, которая появилась в студии в облегающем комбинезоне телесного цвета. Издалека действительно создавалось ощущение, что певица обнажена. Ургант, увидев тогда поп-звезду, чуть не упал со стула.