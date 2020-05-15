«Все они превратятся в гномов»: Фадеев нелестно высказался о рэп-музыкантах

Продюсер Максим Фадеев нелестно высказался о российских рэп-музыкантах. Как он отметил, ему удалось познакомиться с их творчеством и это, как он выразился, полный зашквар. Их контент ему не по душе. По его словам, рэперы сегодня – это босяки и гангстеры, которые плюют друг в друга через человека.
Как заметил Максим Фадеев, почти любого российского рэпера можно купить за двести долларов, и они продадутся с потрохами. При этом они начнут исполнять ту музыку, которую им скажут.
Как заметил продюсер, среди российских рэперов он может выделить разве что Скриптонита, который пока себя не дискредитировал.
Максим Фадеев выразил уверенность, что в недалеком будущем в моде снова будут мелодичные композиции, а все рэперы отойдут на второй план, сообщает портал premier.one.
«Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается».