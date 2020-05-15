«Все они превратятся в гномов»: Фадеев нелестно высказался о рэп-музыкантах

Как отметил продюсер, рэперы плюют друг в друга через человека.

Продюсер Максим Фадеев нелестно высказался о российских рэп-музыкантах. Как он отметил, ему удалось познакомиться с их творчеством и это, как он выразился, полный зашквар. Их контент ему не по душе. По его словам, рэперы сегодня – это босяки и гангстеры, которые плюют друг в друга через человека.

Как заметил Максим Фадеев, почти любого российского рэпера можно купить за двести долларов, и они продадутся с потрохами. При этом они начнут исполнять ту музыку, которую им скажут.

больше по теме Максим Фадеев стал жить отдельно от жены и сына в своем загородном особняке Его супруга Наталья и сын Савва сейчас не видят продюсера.

Как заметил продюсер, среди российских рэперов он может выделить разве что Скриптонита, который пока себя не дискредитировал.

Максим Фадеев выразил уверенность, что в недалеком будущем в моде снова будут мелодичные композиции, а все рэперы отойдут на второй план, сообщает портал premier.one.