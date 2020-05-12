«Теремок»: Наргиз читает сказку с оптимистичным финалом

На этот раз наших маленьких читателей и слушателей ждет встреча с известной певицей Наргиз Закировой. Она читает русскую народную сказку «Теремок», и делает это весьма артистично и эмоционально.

«Теремок» — одна из самых известных народных сказок. Наверное, нет такой мамы, которая не читала бы или не рассказывала бы своим детям «Теремок».

И вы наверняка помните сюжет сказки. Правда, здесь возможны варианты. Наргиз рассказывает сказку, в которой роль теремка выполняет оброненный с телеги проезжего мужичка глиняный горшок. В горшке-теремке один за другим поселяются Муха-Горюха, Комар-Пискун, Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Зайчик-Кривоног, Лиса, Волк.

В других вариантах русских, украинских, белорусских сказок в качестве теремка выступают рукавичка, гриб, решето, повозка… В маленький домик набивается много народу, но всем им хватает места, потому что – «в тесноте, да не в обиде».

Но все портит неуклюжий Медведь – он уселся на горшок и раздавил его. Из разломанного горшка разбежались все звери…

На этом сказке вроде бы и конец. Но Наргиз придумала свое – оптимистичное – завершение «Теремка»!

Медведь побежал за испуганными зверями и насекомыми, закричал – «Подождите! Простите, я не хотел!», и предложил построить новый теремок, в котором всем найдется место и где новые друзья смогут жить-поживать.

Наргиз читает сказку, обработанную Алексеем Толстым. Кроме Толстого, известную сказку пересказывали и другие писатели – Д. Буторин, И. Огорельцев, В. Сутеев, В. Бианки, С. Маршак. Сюжет «Теремка» был использован в нескольких мультфильмах, по мотивам сказки есть даже опера!

Мы же предлагаем вам неповторимую сказку, «доработанную» Наргиз. Слушайте и запоминайте, какие чудеса творят дружба и гостеприимство!