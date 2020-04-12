Короткая челка и пухлые губы: Ольга Серябкина поздравила себя с днем рождения

Певице Ольге Серябкиной 12 апреля исполнилось 35 лет. В свой юбилей экс-участница группы «Серебро» опубликовала на своей странице в «Инстаграме» сексуальное фото. Ольга предстала перед поклонниками в новом образе. Короткая челка, завораживающий взгляд и пухлые губы сделали девушку еще более пленительной.

«С днем рождения меня», — кратко написала артистка в социальное сети.

Фанаты Ольги отреагировали на новый образ и стали поздравлять певицу с юбилеем.

«С днем рождения королева», «С днем рождения тебя космическая девочка», «Какая красивая», «Боже, это сам секс», «Оля, будь счастлива», — поспешили поздравить именинницу поклонники.

Напомним, что творческий путь Серябкина начала в подтанцовке у Ираклия Пирцхалавы. Позже, на одном из концертов, она встретила продюссера Максима Фадеева, который предложил девушке попробовать свои силы в вокале. Начала Ольга пела вторые партии в группе «Серебро», но после ухода Елены Темниковой стала ее солисткой.

Певица не остановилась на достигнутом и активно сотрудничала с Фадеевым и другими российскими звездами. Так, она написала не одну песню для группы «Серебро», певицы Глюкозы и Юлии Савичевой. Несколько лет назад Максим Фадеев решил распустить MALFA и Ольга начала свою сольную карьеру. Она выступала под псевдонимом Molly, но позже вернулась к своему настоящему имени.