«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Короткая челка и пухлые губы: Ольга Серябкина поздравила себя с днем рождения

Экс-солистке группы «Серебро» исполнилось 35 лет.

Короткая челка и пухлые губы: Ольга Серябкина поздравила себя с днем рождения
Ольга Серябкина. Фото:https://www.instagram.com/seryabkina/

Певице Ольге Серябкиной 12 апреля исполнилось 35 лет. В свой юбилей экс-участница группы «Серебро»  опубликовала на своей странице в «Инстаграме» сексуальное фото. Ольга предстала перед поклонниками в новом образе. Короткая челка, завораживающий взгляд и пухлые губы сделали девушку еще более пленительной.

«С днем рождения меня», — кратко написала артистка в социальное сети.

Фанаты Ольги отреагировали на новый образ и стали поздравлять певицу с юбилеем.

«С днем рождения королева», «С днем рождения тебя космическая девочка», «Какая красивая», «Боже, это сам секс», «Оля, будь счастлива», — поспешили поздравить именинницу поклонники.

Напомним, что творческий путь Серябкина начала в подтанцовке у Ираклия Пирцхалавы. Позже, на одном из концертов, она встретила продюссера Максима Фадеева, который предложил девушке попробовать свои силы в вокале. Начала Ольга пела вторые партии в группе «Серебро», но после ухода Елены Темниковой стала ее солисткой.

Певица не остановилась на достигнутом и активно сотрудничала с Фадеевым и другими российскими звездами. Так, она написала не одну песню для  группы «Серебро», певицы Глюкозы и Юлии Савичевой. Несколько лет назад Максим Фадеев решил распустить MALFA и Ольга начала свою сольную карьеру. Она выступала под псевдонимом Molly, но позже вернулась к своему настоящему имени.

Тэги

Группа "Серебро"день рожденияОльга СерябкинаПевицаэкс-солисткаюбилей
Loading...