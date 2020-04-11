Полочка в своей голове важности: Глюкоза записала странный видеоролик

Певица Наталья Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, обратилась к своими подписчикам в личном аккаунте в Instagram. Звезда с белоснежной улыбкой и алой помадой на губах начала видеоролик с похвалы замечательному дню. Как оказалось, прекрасен он лишь потому, что Ионова сама так решила, сделать его особенным.

Также Наталья заметила, что все лишь внутри людей и именно от них зависит, каким будет отношение к проблеме и что с ней будет дальше.

«Только мы решаем, как относиться к проблеме и на какую полочку в своей голове важности, мы ее поставим», — заявила исполнительница.

Напоследок артистка добавила, что люди сами творцы своего счастья и именно сегодняшний день должен быть лучшим в жизни.

Не совсем понятно, о чем был этот потрясающий монолог, но многие подписчики Ионовой остались довольны этим весенним и заражающим позитивом видеороликом.