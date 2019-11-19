Ольга Серябкина стала лишь третьей в списке самых сексуальных девушек России

Певица и автор песен Ольга Серябкина оказалась на третьей строчке в рейтинге «Топ-100 самых сексуальных женщин страны», по мнению журнала Maxim. Победу нельзя назвать простой, ведь конкуренцию ей составили 99 красавиц, каждая из которых способна обворожить любого мужчину. В прошлом году Ольга также оказалась на третьей строчке, постоянство — ее конек. Стоит отметить, что члены жюри опустили девушку всего на 10-ё место, а вот читатели подняли аж на первое, поэтому в сумме каким-то образом получилось три. Второе место досталось Любови Новиковой-Аксёновой, а на первом Ирина Шейк.

В своем официальном аккаунте Instagram Ольга рассказала, что ей нравится чувствовать себя сексуально как на сцене, так и в жизни. И дело вовсе не в откровенной одежде или пошлости, ведь сексуальность внутри. Она поблагодарила всех за поддержку и добавила себе «плюс миллион к сексуальности».