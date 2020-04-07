«Идея на миллион»: Темникова показала, чем заняться с детьми в самоизоляции

Певица вместе с 5-летней дочерью играют на скорость в мозаику.

Экс-солистка группы Serebro Елена Темникова вместе со своей дочерью решили устроить поединок. На скорость звездная мама с маленькой дочуркой Сашей собирают пазлы. Причем к занятию они подошли со всей серьезностью – установили таймер и звонок, чтобы фиксировать победу. Об этом певица рассказала на своей странице в Инстаграм.

«Карантин — это когда ты собрал на скорость пазл для трехлеток быстрее своей пятилетней дочки и радуешься!» — подписала под фотографиями Темникова.

А в сторис мама с дочкой показали, как разбирают старые поделки и рисунки. Поклонники оценили находчивость звезды и принялись шутить по поводу выбранного занятия.

«Когда на пазле написано 2-4 года, а ты собрал его за один», «В карантине сейчас каждая идея на миллион, чем заняться дома с детьми!», «И радуешься, как будто спасла мир», «Леночка, Вы одна из немногих, кто радует нас и разбавляет карантин радостью и любовью», — прокомментировали некоторые из подписчиков.

А вот дочка Пугачевой и Галкина, 6-летняя Лиза, дома устроила настоящий показ мод. Она решила нарядиться в трендовый костюм.