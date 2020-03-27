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«Космос, бомба, огонь»: Максим Фадеев представил свой новый видеоклип

Музыкант снял красивую историю о Гугуше на смартфон.

«Космос, бомба, огонь»: Максим Фадеев представил свой новый видеоклип
Максим Фадеев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Песня Googoosha, которую знаменитый композитор Максим Фадеев представил в феврале на русском языке, получила красивое продолжение. 27 марта состоялся официальный релиз видеоклипа о Гугуше, который музыкант снял на смартфон.

«Как и обещал — мой новый клип, который я снял самостоятельно на мобильный телефон. Мне кажется, хорошо получилось! Делитесь в комментариях, как кажется вам» — написал в своем Инстаграме Фадеев.

Причем, продюсер выступил не только исполнителем и оператором, но и режиссером, и монтажером. Красивая черно-белая история о любви, море и мечте впечатлила поклонников Фадеева. Многие из фолловеров дали свою обратную связь певцу:

«Боже, как красиво, все совпало, Музыка, песня, клип, голос..», «Максим, как всегда- хочется слушать и слушать! Обожаю ваше творчество!!!!», «Просто потрясающе, ничего лишнего а главное с душой! Восхищаюсь вашим творчеством. Космос, бомба, огонь, можно перечислять бесконечно» — эти и многие другие комментарии можно найти под публикацией.

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