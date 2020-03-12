Снова конфликт? В сети обсуждают видео холодного общения внуков Елизаветы II

Кейт Миддлтон и принц Уильям крайне сдержано отреагировали на появление Меган Маркл и принца Гарри.

Отношения между Меган Маркл и Кейт Миддлтон всегда были натянутыми, но информация о конфликтах никогда не носила официальный характер. Во дворце старательно обходили острый вопрос стороной и заверяли, что братья и их супруги общаются хорошо.

После решения принца Гарри и Меган Маркл отказаться от своих королевских обязанностей многие отметили, что принц Уильям и Кейт Миддлтон благосклонно приняли эту новость.

Переезд герцога и герцогини Сассекских в Канаду и вовсе избавил двор от негласного соперничества. Но в начале марта Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Британию, чтобы принять участие в ряде мероприятий в качестве старших членов королевской семьи.

По традиции все собрались на церковной службе в Вестминстерском аббатстве и именно здесь многие заметили, насколько натянуты отношения между братьями и их женами.

В сети появилось видео, на котором пары приветствуют друг друга в церкви. Когда герцогиня Кэтрин и принц Уильям прибыли на службу, Меган Маркл с супругом уже заняли свои места.

Герцог и герцогиня Сассекские улыбнулись родственникам, однако те поздоровались крайне сдержанно и в ту же секунду отвернулись, пишет сайт argumenti.ru.

На протяжении всей службы две семейные пары, в частности, братья-принцы не перекинулись ни словом, хотя Меган и Гарри с удовольствием беседовали с принцем Эдвардом и его женой Софи, которые сидели неподалеку.

Накануне инсайдеры рассказали, что в начале января, в период новогодних праздников, когда принято обмениваться подарками, экс-актриса преподнесла герцогине Кембриджской особый «презент». Речь идёт о кухонном ноже. Многие усмотрели в этом дурной знак, пишет сайт OA.