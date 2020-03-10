Кейт Миддлтон в сапфировом платье за 300 тысяч рублей провела прием в Букингемском дворце

Март стал насыщенным для британской королевской семьи. Вернулся в Лондон принц Гарри с супругой Меган Маркл. Влюбленные впервые вместе вышли в свет после «мегзита». Она успели побывать на нескольких мероприятиях и 9 марта приняли участие в церковной служке. Вместе с другими членами королевской семьи супруги отметили День Содружества наций. Появился на службе и принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. Они вернулись из трехдневного путешествия по Ирландии.

Пока все внимание перетянула на себя Меган, которая три раза блеснула на публике в ярких нарядах. Но Миддлтон не сдает позиций. Она провела прием в Букингемском дворце. Герцогиня Кембриджская предстала в струящемся платье в пол со сверкающем верхом. Наряд сапфирового цвета выглядел элегантно на стройной фигуре девушки. Она распустила локоны и сделала неброский макияж. К платью цвета индиго от одного из своих любимых дизайнеров Дженни Пэкхэм, стоимостью около 300 тысяч рублей, Кэтрин подобрала клатч в одном стиле и цвете с нарядом, а также серебристые блестящие туфли от Jimmy Choo стоимостью 48 тысяч рублей и украшения.

Стоит отметить, что в этом наряде жена принца Уильяма уже появлялась на публике в 2016 году. Тогда она отметилась в нем на торжественном приеме в Мумбаи. На этот раз она пообщалась с детьми и приняла участие в гала-концерте, посвященном 25-летнему юбилею детского благотворительного фонда Place2Be.

Гости были очарованы образом герцогини. Сама Кейт была со всеми приветлива. Она поздравила двух школьниц, которые в этот день отмечали именины. Миддлтон пошутила, что именно она должна петь им. По ее словам, песня Happy Birthday была «одной из любимых песен принца Луи». Дети из хора поинтересовались, почему мальчика нет на концерте. Оказалось, что он уже был «уложен в постель» к тому моменту, сообщает Daily Mail.