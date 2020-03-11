Масштабный розыгрыш: принц Гарри попался на удочку российских пранкеров

На этот раз от шутников Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, более известных как российские пранкеры Вован и Лексус, «досталось» монаршей особе – внуку Елизаветы II принцу Гарри. Пранкеры позвонили супругу Меган Маркл от имени юной экоактивистки Греты Тунберг и ее отца и порассуждали о проблемах экологии, сообщает телеканал «Россия 24». Шутка в том, что телефонные хулиганы убедили Гарри в родстве Тунберг: якобы Грета – дальний потомок династии Бернадот, и чтобы ей добиться большего успеха на поприще экозащиты, нужно выйти замуж за члена королевской семьи.

«Я думаю, это поможет. Я подыскала несколько подходящих кандидатов — это Джеймс Виндзор и принц Джордж. Эти парни подходят мне по возрасту», — пошутили от лица девочки пранкеры.

На что принц Гарри рассмеялся и убедительно произнес:

«Я уверен, что смогу помочь, Грета».

Кроме того, псевдо-Грета попросила внука королевы помочь с транспортировкой пингвинов, которые застряли на таможне Белоруссии. Гарри и тут выразил готовность посодействовать и пообещал прислать контакты «правильного человека».

Вован и Лексус регулярно звонят зарубежным звездам и политикам. Например, не так давно они набрали номер Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг. Кроме того, на удочку телефонных хулиганов попадался и певец Элтон Джон.