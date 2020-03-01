Жена 60-летнего Николаева поделилась совместным кадром с Пугачевой годичной давности

37-летняя Юлия Проскурякова, став супругой Игоря Николаева, вошла в ближайшее окружение Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Вместе с мужем девушка воспитывает пятилетнюю дочку Веронику. В недавнем интервью певица уточнила, что их наследница с легкостью подружилась с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. По словам артистки, если Никуша, так малышку называют домашние, долго не видится с детьми шоумена Максима Галкина, она начинает по ним скучать.

Между собой дружат не только дети Примадонны и Николаева — их звездные родители на протяжении многих лет поддерживают тесную связь. Муж Юлии в беседе с журналистами напомнил, что они с Галкиным кумовья, отвечая на вопрос о том, отпустил бы он свою дочь на съемки ток-шоу «Лучше всех!».

Так, композитор уточнил, что их с Проскуряковой дочка еще слишком мала для того, чтобы проявить какой-то яркий талант. Именно по этой причине музыкант не видит смысла приводить Веронику на программу к мужу Аллы Борисовны.

К слову, на личной страничке в Instagram возлюбленная певца вслед за Кристиной Орбакайте поздравила 70-летнюю Пугачеву с первым воскресеньем весны. Примечательно, что импровизированный праздник желтых цветов Алла Борисовна отмечает уже больше пятидесяти лет. В этот день певица собирает за большим столом родственников и самых близких друзей.

«С первым воскресеньем весны, дорогая @alla_orfey!! С Праздником вас, друзья!!» — обратилась к супруге Максима Галкина певица.

Кроме того, избранница музыканта поделилась совместным снимком с Аллой Пугачевой. Отметим, что это фото было сделано еще год назад в марте на одной из семейных вечеринок.