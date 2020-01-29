«Мы с Максом кумовья»: Николаев пошутил над идеей отправить дочь в шоу «Лучше всех»

Композитор подметил, что его Вероника для этого пока еще слишком мала.

В недавнем интервью 60-летний Игорь Николаев ответил на вопрос о возможных планах отправить дочь на шоу «Лучше всех!». Возлюбленный Юлии Проскуряковой с юмором отнесся к этой идее, подшутив над подобной задумкой.

«Учитывая то, что мы с Максом Галкиным кумовья, дорожка в эту программу у нас, казалось короткая», — со смехом отметил музыкант.

При этом композитор заверил, что его Вероника для этого еще слишком мала и пока неясно, в какую сторону она будет развиваться. Николаев уточнил, что их с Юлией дочь отлично плавает, катается на велосипеде — главное для артиста, что кроха растет активным ребенком с нормальным детством. Артист хочет, чтобы Никуша пробыла в этом состоянии, как можно дольше.

Игорь заверил, что он не собирается давить на дочку — она этого сильно не любит. Когда папа играет на рояле кроха может подойти и начать ему по-своему «подыгрывать». Но без каких-либо указаний со стороны взрослых.

По словам Проскуряковой, Веронике нравится проводить время с папой. Не без улыбки певица подметила, что ее избранник просто тает от одной только улыбки четырехлетней дочери. Сам композитор с нетерпением ждет, когда малышка подрастет для того, чтобы брать ее с собой на гастроли.