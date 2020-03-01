Орбакайте поздравила 70-летнюю маму с первым воскресеньем весны

48-летняя Кристина Орбакайте не забыла поздравить Примадонну отечественного шоу-бизнеса с первым воскресеньем весны. Как пишет «Комсомольская правда», импровизированный праздник желтых цветов Алла Пугачева отмечает уже более пятидесяти лет. В этот день певица собирает за большим столом самых близких друзей и членов семьи. В одном из интервью 70-летняя теща бизнесмена Михаила Земцова подметила, что многие в ее окружении уверены в том, что она любит желтые цветы. Однако сама Алла Борисовна уточнила, что подобные букеты она принимает исключительно раз в год — в первое воскресенье весны. Супруга шоумена Максима Галкина заверила, что больше всего ей нравятся полевые цветы.

Ни для кого не секрет, что Примадонна на протяжении многих лет дружит с Алиной Редель, четой Юдашкиных, композитором Игорем Николаевым и многими другими. Алла Борисовна не раз принимала именитых гостей в своем загородном особняке в подмосковной деревне Грязь. Так, еще летом на вечеринке у Пугачевой побывали Александр Ревва с женой Анжеликой, Светлана Лобода с дочкой Евангелиной и дизайнер Игорь Гуляев.

«С первым воскресеньем весны! С Праздником желтых цветов!! Для новеньких фото из архива», — отметила Кристина, поздравив звездную маму с одним из ее любимых праздников. «С праздником, Кристиночка!» — вторит певице муж Юлии Проскуряковой.

Напомним, что старшая дочка подарила Примадонне троих внуков: 28-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, у пары пока нет детей, 21-летний Дени Байсаров окончил элитное учебное заведение в Лондоне и с женитьбой не спешит, семилетняя Клава увлекается балетом и в отличие от старших братьев остается под опекой мамой. У самой Пугачевой подрастают 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, которые близко дружат с Клавой.